Москва, 3 декабря, 2023, 17:08 — ИА Регнум. Главный тренер футбольного клуба «Ростов» Валерий Карпин раскритиковал тех, кто принял решение проводить матч чемпионата России с ЦСКА в условиях сильного снегопада.

Эдуард Корниенко/ИЗВЕСТИЯ

«Надо быть дебилом, чтобы принимать решение играть в такую погоду <…> Это убийство футбола», — сказал Карпин журналистам.

В рамках 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) ЦСКА в Москве победил «Ростов» со счетом 2:0. Встреча прошла на сильно заснеженном поле в условиях постоянного снегопада. Из‑за снега в первом тайме матч даже временно приостанавливали для очистки поля.

Согласно регламенту, судья может объявить о переносе матча при условии, что температура опуститься ниже минус 15 градусов.

Как сообщало ИА Регнум, Карпин 3 декабря заявил, что не видит смысла проводить матч против ЦСКА в сильный снегопад. Он задался вопросом, есть ли смысл играть в таких условиях и какой будет игра с точки зрения тактики.

Синоптики предупреждали, что 3 декабря в Москве и Подмосковье будет сильный снег и метель. По данным Гидрометцентра, столичный регион накрыла метель, скорость ветра достигала 16 м/с. Московский департамент транспорта рекомендовал водителям по возможности отказаться от поездок. При этом 3–4 декабря в Москве, по прогнозу, может выпасть в сумме до 12 см осадков.