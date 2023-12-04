Луганск, 4 декабря, 2023, 10:18 — ИА Регнум. Сотрудники ФСБ задержали в Луганской Народной Республике украинского шпиона, который собирал данные о местах дислокации российских военных и техники, сообщили в региональном управлении ФСБ.

ФСБ РФ/РИА Новости

«УФСБ России по Луганской Народной Республике пресечена противоправная деятельность гражданина Украины, действовавшего в интересах иностранных разведывательных органов», — сообщили в ведомстве.

По данным следствия, житель республики оказывал содействие ВСУ, собирал сведения военного характера о местах дислокации военных ВС России и техники, в том числе с использованием предоставленных противником технических средств.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Шпионаж», фигурант задержан.

Как сообщало ИА Регнум, в Москве задержали мужчину, готовившего теракт. СК сообщил об этом 29 ноября, уточнив, что он собирался за вознаграждение подорвать цистерну на железной дороге.

Готовившего диверсию мужчину 1983 года рождения сотрудники ФСБ задержали при попытке достать из тайника детонатор для изготовления взрывного устройства. Перед этим он в лесополосе забрал из тайника взрывчатое вещество.