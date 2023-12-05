Москва, 5 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. В России в этом году построят и реконструируют ещё 327 км федеральных трасс. Причём 165 км из них уже введены в эксплуатацию благодаря национальному проекту «Безопасные и качественные дороги», который реализуется по решению президента.

Трасса А-181 «Скандинавия»

«Главная цель федерального проекта «Развитие федеральной магистральной сети» — повышение уровня экономической связанности территорий страны. Кроме этого, ключевой задачей для нас остаётся развитие дорожного каркаса как между регионами, так и внутри городов, создание транспортно-логистических центров и коридоров. Для этого строим обходы крупных городов, транспортные развязки, искусственные сооружения. Так, с начала года по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» введены в эксплуатацию уже 165 км федеральных дорог», — сообщил заместитель председателя правительства Марат Хуснуллин.

К примеру, в Алданском районе Якутии в этом году досрочно заасфальтировали 11 км федеральной трассы А-360 «Лена» Невер — Якутск. Таким образом завершилась начатая в 2020 году реконструкцию участка трассы с 752-го по 780-й км. Всего обновили 28 км. Это единственная дорога, обеспечивающая транспортное сообщение между северными территориями Дальнего Востока и общей сетью автомобильных дорог России. По этой круглогодичной трассе доставляются грузы, необходимые для районов республики.

Помимо обновления дорожного покрытия, для повышения уровня безопасности рабочие выполнили частичное спрямление трассы. Это позволило улучшить дальность видимости и увеличить радиус углов поворота, оборудовали площадку отдыха для водителей на 769-м км трассы.

«В рамках строительства и реконструкции мы ведем планомерную работу по приведению федеральной трассы А-360 «Лена» в нормативное состояние и устранению грунтовых разрывов», — отметил глава ФКУ ДСД «Дальний Восток» Сергей Петраев.

В Ленобласти в этом году завершилась реконструкция участка дороги А-181 «Скандинавия» с 65-го по 100-й км. Эта трасса имеет ключевое значение не только для экономики региона, но и для всего Северо-Западного федерального округа. Она ведет из Петербурга к крупнейшим портам в Приморске и Выборге, Светогорскому ЦБК, что обуславливает ее высокую загруженность большегрузами. Кроме того, это одно из популярнейших туристических направлений.

Трасса А-181 «Скандинавия»

«В ходе реконструкции пропускная способность одной из главных транспортных артерий Северо-Западного региона на введенных участках значительно увеличилась. Время водителей в пути значительно сократилось, а проезд стал более безопасным и комфортным благодаря повышению технических характеристик автомобильной дороги А-181 «Скандинавия», — отметил начальник отдела капитального строительства ФКУ Упрдор «Северо-Запад» Виталий Карауш.

На сегодняшний день трасса А-181 «Скандинавия» полностью реконструирована с 47-го по 100-й км. Количество полос на А-181 увеличили с двух до шести. За счёт разделения потоков бетонным ограждением исключены лобовые ДТП. Кроме того, специалисты реконструировали и возвели шесть транспортных развязок, четыре моста и четыре скотопрогона для пропуска диких животных через автомобильную дорогу. Помимо этого, на разных уровнях трассы появились семь путепроводов, позволяющих автомобилистам передвигаться без остановок.

В Мурманской области в этом году завершились дорожные работы на участке с 14-го по 19-й км трассы Р-21 «Кола». Напомним, ранее был реконструирован отрезок с 0-го по 14-й км.

Теперь участок федеральной трассы имеет четыре полосы движения и освещение на всем его протяжении, что особенно важно в условиях Заполярья. Избежать самого опасного вида ДТП — лобовых столкновений — позволит разделительное барьерное ограждение с высокой удерживающей способностью. Также был учтен и экологический аспект: организован водоотвод с проезжей части, соответствующий всем современным нормам по охране окружающей среды.

Автомобилисты оценят 13 съездов и примыканий «Колы» к промышленным и складским зонам, а также популярному комплексу «Южный склон» в Ленинском районе Мурманска. На пути к спортивному объекту устроили подземный пешеходный переход с постоянным внутренним освещением в зимний период, пешеходные дорожки и тротуары с перильным ограждением.

Реконструкция участка трассы завершила формирование автотранспортного полукольца вокруг Мурманска. Таким образом обеспечена транспортная связь промзоны с сетью автомобильных дорог города и всего региона. Проведенные работы будут способствовать снижению плотности транспортного потока в городской черте и повышению пропускной способности участка трассы Р-21 «Кола» в условиях постоянно растущей интенсивности движения в связи с развитием Мурманского транспортного узла и арктических территорий.

Как сообщало ИА Регнум, по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» по всей стране строят и ремонтируют федеральные трассы, региональные дороги, искусственные сооружения: мосты, развязки, путепроводы, эстакады и т.д. В регионах обновляется общественный транспорт: поступают новые автобусы, троллейбусы, трамваи и электробусы.