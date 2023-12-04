Москва, 4 декабря, 2023, 13:46 — ИА Регнум. Государство не будет запрещать аборты в России и вводить за их совершение уголовную ответственность, поскольку это не поможет решить проблему, заявила 4 декабря спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Антон Новодережкин/ТАСС Валентина Матвиенко

«Никакие запреты, никакая кампанейщина, никакое давление, никакая криминализация законодательства в этой сфере не могут и не смогут решить эту проблему. И государство по этому пути точно не пойдёт», — сказала Матвиенко.

Если запретить аборты, это приведёт к формированию «нелегального рынка», что в свою очередь станет причиной роста женской смертности, отметила спикер Совета Федерации. Необходимо «снизить накал риторики» и вести спокойную профессиональную работу, добавила она.

При этом Матвиенко согласилась, что число абортов в России остаётся очень высоким, хотя показатель в последние пять лет и снизился на 25%. Для того чтобы абортов было меньше, нужно убеждать женщин в том, что они, родив ребёнка, получат поддержку государства, добавила спикер Совета Федерации.

Россия постепенно движется к тому, что искусственное прерывание беременности будет проводиться только по медицинским показаниям или после акта насилия в отношении женщины, резюмировала Матвиенко.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года член комитета Госдумы по бюджету и налогам Евгений Фёдоров предложил ввести налог на бездетность. Такая мера, использовавшаяся в том числе и в Советском Союзе, позволит стимулировать рождаемость, предположил депутат.

Ранее власти ряда регионов России, включая Калининградскую область и Мордовию, ввели штрафы за склонение женщин к совершению аборта. Склонением будут считаться действия по понуждению женщины к прерыванию беременности посредством уговоров и обмана, при этом информирование женщины врачом о состоянии её здоровья и наличии медицинских показаний к прерыванию беременности под действие закона подпадать не будут.

Бороться с числом абортов надо, выясняя причины согласия на прерывание беременности: чаще всего в число таких причин входят низкие доходы и неузаконенные отношения, отмечал ранее в беседе с ИА Регнум профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов.