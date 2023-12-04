Пекин, 4 декабря, 2023, 13:22 — ИА Регнум. Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин подарил президенту Белоруссии Александру Лукашенко китайские яблоки из провинции Хунань, сообщает 4 декабря Telegram-канал «Пул первого».

Huang Jingwen/Global Look Press Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

Отмечается, что в ходе визита Лукашенко в Пекин лидеры двух стран обменялись подарками. В ходе обмена подарками председатель КНР заинтересовался белорусским шоколадом.

Также Си Цзиньпин вручил сыну Лукашенко Николаю спортивный костюм красного цвета с вышивкой «Китай» на английском языке.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Лукашенко отправился в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином.

В ходе встречи Си Цзиньпин подчеркнул, что Пекин готов поддерживать тесное взаимодействие с Минском, осуществлять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и других областях.

В свою очередь Лукашенко заявил, что развитие всестороннего стратегического сотрудничества Минска и Пекина определено единством идеологий двух стран и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня.