Москва, 4 декабря, 2023, 14:44 — ИА Регнум. Тело замёрзшего насмерть мужчины случайно увидела пассажирка проезжающего мимо автобуса. К тому моменту он был уже мёртв двое суток. Мужчина умер от переохлаждения, но перед смертью пытался раздеться. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Maksim Konstantinov/Global Look Press

Днём 2 декабря пассажирка автобуса заметила мужчину, лежащего под мостом на пересечении Варшавского шоссе и ЦКАД. Женщина позвонила в полицию и подробно описала место, где она заметила мужчину, который лежал в расстёгнутой куртке и не двигался.

«В 30 метрах от обочины был обнаружен труп мужчины. Он лежал на спине, куртка была распахнута, а свитер наполовину снят. Давность смерти составила около двух суток, по предварительным данным, он погиб от переохлаждения», — рассказал собеседник агентства.

По версии следствия, мужчина в состоянии гипотермии пытался освободиться от одежды. Это явление называют «парадоксальным раздеванием». Оно обуславливается желанием пострадавшего от переохлаждения избавится от одежды. Учёные до сих пор высказывают разные версии такого поведения при гипотермии.

Осмотрев тело, полицейские нашли при нём документы и смогли установить личность погибшего. Им оказался 43-летний уроженец Ставропольского края. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для установления всех обстоятельств смерти.

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