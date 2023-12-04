Москва, 4 декабря, 2023, 13:15 — ИА Регнум. В Госдуму внесены законопроекты об ужесточении наказания за утечки персональных данных. Об этом 4 декабря сообщил секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак, первый заместитель председателя Совета федерации в своём Telegram-канале.

Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

«Единая Россия» внесла в Госдуму несколько законопроектов, которые ужесточат наказание за утечки персональных данных. Введут новые составы административных правонарушений и кратно увеличат штрафы. В отдельных случаях ответственность будет выражаться в десятках и сотнях миллионов рублей. Для похитителей данных — вплоть до 10 лет лишения свободы», — написал Турчак.

Он отметил, что поправки в Административный и Уголовный кодексы вносятся по поручению президента России Владимира Путина.

Для должностных лиц размер штрафов составит от 800 тысяч до 2 млн рублей, для юридических лиц — 3-15 млн руб. При этом за повторное нарушение организация может заплатить сотни миллионов рублей.

Кроме того, предусмотрена уголовная ответственность как для профессиональных киберпреступников, так и для рядовых сотрудников компаний, которые решили заработать на утечках информации.

Для тех, кто вывозит данные граждан России за рубеж, вводится наказание в виде лишения свободы до восьми лет. Если утечка повлекла вред жизни и здоровью, общественной безопасности, или речь идёт об оргпреступности, срок увеличивается до 10 лет. Тем, кто делает бизнес на краденных данных, грозит до пяти лет и большой штраф.

Как сообщало ИА Регнум, Владимир Путин24 ноября поручил правительству в короткие сроки внести в Госдуму пакет поправок по сохранности персональных данных. Он отметил, что правительство подготовило изменения в закон о экспериментальных правовых режимах в сфере цифровых инноваций.

По словам главы государства, теперь будет гораздо проще установить такой механизм, поскольку снимаются лишние бюрократические требования. При этом устанавливается ответственность за причинение вреда здоровью, жизни или имуществу в результате тестирования прорывных технологий.