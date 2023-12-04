Сочи, Краснодарский край, 4 декабря, 2023, 13:13 — ИА Регнум. В селе Новоукраинское Гулькевичского района Краснодарского края в Центре временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ) найден вертвым 56-летний гражданин США Гарри Митчел. Как сообщил источник ИА Регнум, американец был помещен в ЦВСИГ в середине ноября по решению Центрального районного суда Сочи.

Григорий Сысоев/РИА Новости

«Как постановил суд, иностранный гражданин нарушил правила въезда и пребывания на территории Российской Федерации», — рассказал собеседник агентства.

56-летний американец совершил суицид в кабинке туалета. Причины самоубийства гражданина США устанавливаются, начата проверка.

«Предстоит также установить, каким образом у гражданина США оказалось орудие самоубийства», — добавил источник ИА Регнум.

Ранее в сентябре в Москве отправленный под стражу мужчина попытался покончить жизнь самоубийством. Арестованного по делу о доведении до самоубийства заключённого Виталия Р. обнаружили в СИЗО с множественными ранами.