Москва, 4 декабря, 2023, 13:10 — ИА Регнум. Высказывание главного тренера «Ростова» Валерия Карпина, раскритиковавшего проведение матчей во время снегопада, тяжело оценить из-за особенностей погоды в России. Об этом нападающий футбольного клуба ЦСКА Фёдор Чалов заявил 4 декабря «Чемпионату».

Сергей Бобылев/ТАСС Фёдор Чалов

После игры «Ростова» и ЦСКА (0:2) Карпин назвал проведение матчей в непогоду «убийством футбола», а людей, принимающих подобные решения, «дебилами». Чалов признался, что не знал о словах тренера и услышал их только от журналиста.

«Тяжело оценивать. Мы живём в России, составляют такой календарь. У нас может быть вообще любая погода», — сказал нападающий ЦСКА.

Он добавил, что вопрос с проведением матчей сложный. Можно было бы отложить игру до весны, но об этом «не ему судить».

Как сообщало ИА Регнум, ЦСКА и «Ростов» встретились 3 декабря в 17-м туре РПЛ. Из-за сильной заснеженности поля игру временно приостанавливали. Спортивный директор ростовского клуба Алексей Рыскин согласился с критикой Карпина в адрес организаторов матча и назвал решение о проведении игры «абсолютно неадекватным». Он напомнил, что система «осень-весна» вводилась для того, чтобы не играть на плохих полях, а для переносов матчей предусмотрены резервные дни.