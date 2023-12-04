Симферополь, 4 декабря, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Четыре человека погибли, в том числе двое детей, в результате отравления угарным газом в частном доме в Крыму. Об этом 4 декабря сообщили в пресс-службе главного следственного управления СК РФ по Крыму и Севастополю.

Кадр из видео

«В частном домовладении села Укромное были обнаружены тела четырёх человек — супружеской пары и двоих детей (мальчика в возрасте 8 лет и девочки в возрасте 12 лет) с внешними признаками отравления угарным газом», — говорится в сообщении.

Отмечается, что погибших обнаружил работодатель мужчины, который прибыл в связи с тем, что тот не вышел на работу.

Кроме того, ещё трое детей в возрасте 20, 19 и 16 лет госпитализированы, им оказывается помощь.

В ведомстве сообщили, что возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).

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Как сообщало ИА Регнум, в селе Уварово Ленинского района Крыма нашли мёртвым 15-летнего подростка. Он отравился угарным газом, принимая ванну. Подросток проживал в частном доме, где был установлен твердотопливный котёл. По предварительной версии, оборудование было неисправно, что и стало причиной трагедии. Выводы сделаны после осмотра отопительной системы. Иных обстоятельств, которые могли привести к смерти ребёнка, не выявлено.