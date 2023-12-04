Москва, 4 декабря, 2023, 13:05 — ИА Регнум. В Донецкой и Луганской народных республиках, а также в Запорожской и Херсонской областях возродили службу контрразведки «Смерш». Об этом сообщил член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в своём Telegram-канале.

Сергей Пятаков/РИА Новости

«Мы говорили про «Смерш», сегодня создали управление, которое таким примерно образом работает на новых территориях, но сегодня нам пытаются помешать и в тылу. Разговаривал с Дальним Востоком, где у нас базируются подводные ядерные лодки, корабли наши. Им тоже может угрожать опасность, поэтому надо (подходить. — Прим. ред.) чуть иначе к вопросам защиты», — написал депутат.

По словам Гурулёва, подобная контрразведка должна быть создана и в других регионах России.

Подробности о создании службы и её деятельности депутат не привёл.

«Смерш» (сокращённое от «Смерть шпионам!») — контрразведывательная организация, действовавшая в СССР во время Второй мировой войны.

Как передавало ИА Регнум, с подобной инициативой Гурулёв выступал в начале этого года. Тогда он заявил, что создание СМЕРШ или аналога крайне актуально для выявления предателей и спящих разведчиков на территориях ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей.

В целом, по его мнению, «наша разведка стала работать лучше, в том числе благодаря насыщению средствами разведки, не без помощи нашего гражданского общества».