Каракас, 4 декабря, 2023, 12:54 — ИА Регнум. В Венесуэле 95% участников референдума одобрили включение в состав страны региона Эссекибо в северо-восточной части Южной Америки, сообщает The New York Times со ссылкой на избирком страны.

Humberto Matheus/Eyepix Group/Global Look Press Референдум в Венесуэле

«Исторический референдум, который поставил на ноги Венесуэлу. Венесуэльский народ высказался громко и ясно, эта победа принадлежит всему народу Венесуэлы», — заявил президент страны Николас Мадуро в ходе выступления во время празднования итогов референдума.

Он добавил, что итоги референдума стали полным успехом Венесуэлы и демократии.

Территориальный спор между Венесуэлой и Гайаной продолжается уже более 100 лет. Конфликт касается территории площадью 159 500 кв. км к западу от реки Эссекибо. Она составляет более двух третей всей территории Гайаны.

Ранее президент Гайаны Ирфаан Али заявил, что «каждый квадратный дюйм» Эссекибо принадлежит его стране, и пообещал защищать территорию.

Как сообщало ИА Регнум, ранее координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что власти США предложили Венесуэле и Гайане искать мирное решение территориального спора, пока не удастся достичь каких-либо договоренностей по указанному поводу.