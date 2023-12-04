Москва, 4 декабря, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Счастливый брак является одним из залогов долголетия мужчин. Об этом рассказала главный внештатный специалист по терапии и общей врачебной практике Минздрава России Оксана Драпкина.

Евгений Епанчинцев/РИА Новости

«Наши эпидемиологические исследования выявили социальные факторы, которые связаны с увеличением смертности. Для мужчин старше 55 самым основным фактором риска, ассоциированным со смертью, был факт отсутствия жены», — приводит aif.ru слова специалиста.

Драпкина призвала россиян заботиться о здоровье с самого раннего возраста, не курить, не злоупотреблять алкоголем, не пересаливать пищу, больше двигаться, употреблять в пищу не менее 500 гр. овощей и фруктов.

Как передавало ИА Регнум, кандидат медицинских наук, онколог из Европейского университета Антон Барчук сообщил, что существует четыре главных фактора, увеличивающих вероятность возникновения онкологических заболеваний: курение, алкоголь, ожирение и папилломавирусы. Международный коллектив учёных ранее представил в журнале eClinicalMedicine статистику по предотвращаемым видам рака. Среди авторов исследования был Барчук. Специалисты проанализировали смертность от рака в России, США, Великобритании, Бразилии, Индии, Китае и ЮАР. В результате исследователи выяснили, что четыре главных фактора риска онкологических заболеваний за год совокупно унесли жизни порядка двух миллионов человек в изучаемых регионах, причем курение — 1,3 млн, а алкоголь — 326 тыс.