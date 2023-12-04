Москва, 4 декабря, 2023, 13:14 — ИА Регнум. Американская боевая машина пехоты (БМП) Bradley в качестве трофея поможет российским военным найти её новые уязвимости, заявил 4 декабря Lenta.ru военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Иван Шилов ИА REGNUM

«На мой взгляд, мы узнаем её какие-то другие уязвимые места. С другой стороны, есть оригинальные технологические решения, которые могут послужить нам на пользу. Их можно будет скопировать и использовать на нашей бронетехнике. Это немаловажно», — сказал он, комментируя появление в ВС России такой машины в полном составе в качестве трофея.

Также эксперт отметил, что российские военные уже достаточно хорошо научились противостоять Bradley. Да и сами американцы, подчеркнул Кнутов, не во восторге от этой боевой машины пехоты.

«Говорить то, что Bradley является очень хорошей БМП, я бы не стал. У американцев уже давно есть программа разработки новых БМП на замену Bradley, другое дело, что она до конца не реализована, она зависла из-за всяких бюрократических проволочек в Пентагоне», — заключил специалист.

Как передавало ИА Регнум, командир группы подразделения спецназа «Осман» Минобороны РФ с позывным Метис рассказал журналистам, что украинские войска в зоне боевого соприкосновения не могут воспользоваться западной бронетехникой из-за установившейся распутицы.

«Техника заграничная, которая по нашим местам особо не проходит. Броня не проезжает, Bradley сразу застревает», — отмечал он.

Без техники страдает скорость и мобильность передвижения, подчеркнул в беседе с ИА Регнум военный эксперт, офицер танковых войск запаса Александр Михайловский. Кроме того, по его словам, пехота лишается огневой поддержки тех же танков, БМП, остаётся один на один с нашими войсками. Поэтому сейчас преимущество на стороне тех, кто в обороне. При этом, конечно, и российским подразделениям будет сложнее наступать. Но, добавил он, есть разница: наша техника приспособлена лучше.

В июле министр обороны России Сергей Шойгу информировал, что с начала проведения попыток контрнаступления ВСУ в зоне СВО Киев потерял около трёх тысяч единиц военной техники, среди которой 21 самолёт, 1244 танка и других бронемашин, 914 единиц спецтехники, 403 артиллерийских орудия и 483 беспилотника. В числе потерь 17 немецких танков Leopard, пять французских AMX и 12 американских бронемашин Bradley.