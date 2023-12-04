Вашингтон, 4 декабря, 2023, 12:41 — ИА Регнум. Конфликт между Россией и Украиной закончится переговорами. Об этом заявил сенатор США от штата Висконсин Рон Джонсон.

Julia Nikhinson — Pool via CNP/Global Look Press

«Единственный способ закончить [конфликт] — урегулирование путём переговоров. С моей точки зрения, чем быстрее они достигнут завершения путём переговоров, тем лучше», — приводит его слова The Hill.

Джонсон добавил, что ему не нравится такая перспектива событий, но он понимает, что такова реальность.

Кроме того, политик заявил, что планирует не допустить отправку дополнительных средств на Украину, пока администрация президента Джо Байдена не решит вопрос финансирования границы между США и Мексикой.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре президент России Владимир Путин похвалил Киев, который начал задумываться о переговорах, однако подчеркнул, что этого недостаточно. Путин добавил, что если украинская сторона хочет реальных переговоров, то ей нужно делать это не какими-то театральными жестами, а в первую очередь — отменить декрет, который запрещает вести переговоры.

В октябре 2022 года глава киевского режима Владимир Зеленский подписал указ о невозможности переговоров с Путиным. С весны 2022 года Киев всячески противится возможности проведения мирных переговоров с Москвой.

В свою очередь российский лидер неоднократно заявлял, что никогда не отказывался от переговоров, но проблема состоит в том, что ключ к решению украинского кризиса у Запада. Президент указал, что если Запад действительно хочет мира, то достаточно прекратить поставки вооружений Киеву, и тогда Украина сама захочет переговоров.