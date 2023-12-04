Москва, 4 декабря, 2023, 12:35 — ИА Регнум. Стоимость золота растёт 4 декабря почти на 1%, достигая рекордной отметки более 2100 долларов за тройскую унцию. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Иван Шилов ИА Регнум

По состоянию на 08:34 мск цена декабрьского фьючерса на нью-йоркской бирже Comex выросла на 17,7 доллара, или на 0,85%, до 2107,15 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро подорожал на 0,09%, до 25,317 доллара за унцию.

Как передавало ИА Регнум, по словам директора института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексея Зубца, инвестиционное золото растёт, потому что на фоне надвигающегося экономического кризиса золото всегда дорожает. Эксперт отметил, что самые лучшие инвестиции — это физическое золото, то есть слитки, которые и через сто лет не потеряют своей стоимости. При этом «металлические» счета — это бумажное золото, и оно менее интересно для инвестиций, физическое — более надёжно.

Ранее британская газета Financial Times сообщила о том, что мировые инвесторы начали массово продавать американские доллары в ожидании снижения процентных ставок федеральной резервной системы США (ФРС). По мнению главы отдела макроэкономической стратегии банка State Street Майкла Меткалфа, распродажа долларовых активов может послужить дальнейшему ослаблению американской валюты.

Ранее в России оценили сроки отказа от доллара в мире. По мнению старшего банкира ВЭБ.РФ, экс-заместителя министра финансов России Сергея Сторчака, отказ от доллара во всём мире не будет быстрым, доллар останется доминирующим на бирже и в международных резервах и банковских депозитах. Сторчак отметил, что, где это станет возможным и целесообразным, на смену доллару будут постепенно приходить локальные валюты.