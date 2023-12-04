Анкара, 4 декабря, 2023, 12:37 — ИА Регнум. Премьер-министра Израиля Беньямина Нетаньяху следует судить в Международном уголовном суде (МУС) как военного преступника за действия израильской армии в секторе Газа. Об этом заявил турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган.

Иван Шилов ИА Регнум

«Нетаньяху, который сейчас является мясником Газы, будет передан под суд не только как военный преступник, но и как мясник Газы, подобно Милошевичу», — заявил Эрдоган на пресс-конференции.

Кроме того, Эрдоган обвинил западные страны в оказании Израилю «безоговорочной поддержки в убийстве детей» в секторе Газа. По его словам, СМИ и международные организации, в том числе ООН, не могут произнести ни слова в защиту убитых коллег. Турецкий лидер также добавил, что ситуация в Газе продемонстрировала «истинное лицо» многих международных структур, которые до этого выражали свою приверженность демократии, праву и свободе слова.

Ранее президент государства Палестина Махмуд Аббас на встрече с прокурором МУС Каримом Ханом призвал собеседника ускорить судебный процесс над «израильскими военными преступниками».

Как передавало ИА Регнум, в конце ноября официальный представитель министерства иностранных дел Израиля Лиор Бен-Дор заявил, что государство не намерено сотрудничать с Международным уголовным судом при расследовании ситуации в секторе Газа. Также чиновник указал на то, что Тель-Авив не доверяет следствию МУС по ситуации в секторе Газа, так как, по его словам, решение «заранее известно».