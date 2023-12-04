Севастополь, 4 декабря, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Ущерб от шторма и урагана в Севастополе составил порядка 6,5 млрд рублей, сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

Сергей Мальгавко/ТАСС

«Предварительно, ущерб порядка 6,5 млрд рублей», — сказал он на аппаратном совещании правительства.

Данная сумма уже заявлена на федеральный уровень, уточнил Развожаев.

«Ждём дальнейшего механизма оценки и доведения этих средств», — подчеркнул губернатор.

Он добавил, что компенсации будут выплачиваться как физическим, так и юридическим лицам.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850552" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Шторм в Крыму

Как сообщало ИА Регнум, 26 ноября на Крым обрушился шторм. Он стал мощнейшим за всю историю метеонаблюдений. Скорость ветра достигала 40 м/с. Из-за непогоды в Крыму погибли пять человек, пострадали семь жителей. В акватории Чёрного моря из-за разгула стихии закрыли судоходство, в связи с непогодой на Приморской набережной закрыли береговые зоны для прогулок.