Киев, 4 декабря, 2023, 12:28 — ИА Регнум. Чуть менее половины (44%) украинцев заявили о готовности к компромиссам на переговорах с Россией, сообщило 4 декабря украинское издание «Страна. ua», ссылаясь на результаты соцопроса группы «Рейтинг», проведённого в ноябре.

Иван Шилов ИА Регнум

В частности, в Telegram-канале издания говорится, что 44% опрошенных жителей Украины считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран, ещё один процент призывает согласиться с требованиями России.

При этом идею переговоров отвергли 48% опрошенных жителей Украины. Они выступают за отказ от переговоров и продолжение боевых действий. «Страна. ua» также отмечает, что прошлой зимой и летом количество сторонников этой точки зрения составляло 60%.

О готовности к компромиссам больше заявляет возрастная группа 18–35 лет (45%), сторонников этого больше на востоке Украины (51%). При этом сторонников продолжения боевых действий больше в возрастной группе 36–50 лет и на западе страны (по 50%).

Как передавало ИА Регнум, 28 ноября агентство Bloomberg написало, что среди украинцев растут разочарование, отчаяние и усталость на фоне провала контрнаступления ВСУ и отсутствия возможности скорого завершения конфликта с Россией. На Украине начали понимать, что боевые действия, вероятнее всего, продолжатся. При этом опросы общественного мнения указывают на снижение рейтинга лидера украинского режима Владимира Зеленского.

Ранее американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш написал, что Россия и Украина ведут тайные переговоры об урегулировании конфликта на уровне высших военачальников. По его словам, это происходит, несмотря на возражения со стороны Белого дома и Зеленского, в переговорах участвуют главком ВСУ Валерий Залужный и начальник Генштаба Вооружённых сил России Валерий Герасимов.