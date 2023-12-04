Воронеж, 4 декабря, 2023, 12:15 — ИА Регнум. Заместитель командующего 14-го армейского корпуса генерал-майор Владимир Завадский погиб на боевом посту в зоне специальной военной операции, сообщил 4 декабря губернатор Воронежской области Александр Гусев.

mil.ru Генерал-майор Владимир Завадский

«Тяжёлая утрата. Пронзающая боль. На боевом посту в зоне проведения спецоперации погиб заместитель командующего 14-го армейского корпуса Северного флота генерал-майор Владимир Завадский», — написал Гусев в своём Telegram-канале.

Имя Завадского, мужественного офицера и достойного человека, навсегда останется в летописи славы Отчизны, отметил также губернатор, выразив соболезнования родным, близким и сослуживцам погибшего.

Завадский родился в 1978 году в Ростовской области. Окончил Ульяновское гвардейское суворовское военное училище, командовал мотострелковым батальоном, взводом и ротой. Позднее окончил Московское высшее общевойсковое командное училище и занимал посты заместителя начальника учебного центра и командира учебного танкового полка, командира мотострелковой дивизии и бригады, начальника штаба мотострелковой бригады.

Также Завадский учился в Общевойсковой академии Вооружённых Сил России. В 2018–2021 годах возглавлял 4-ю гвардейскую танковую («Кантемировскую») дивизию. Был награждён орденом Мужества и рядом наград Министерства обороны.