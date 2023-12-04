Петропавловск-Камчатский, 4 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. В начале 2024 года на Камчатке будет создано министерство по делам молодёжи. Об этом в ходе расширенного оперативного совещания сообщил губернатор Камчатского края Владимир Солодов.

Виктория Ивановская, ИА REGNUM Молодежь

Губернатор напомнил, что 2023 год был объявлен Годом молодёжи в регионе, поэтому большое внимание уделялось именно этой категории камчатцев. В декабре 2022 года президент РФ Владимир Путин на заседании Госсовета, посвященного вопросам молодёжи, рекомендовал высшим должностным лицам субъектов федерации создать отдельные исполнительные органы, которые будут заниматься решением проблем молодёжи.

«На уровне президента РФ принято решение о том, что делами молодёжи, в том числе и на Камчатке, будет заниматься отдельный выделенный орган государственной власти в статусе министерства», — заявил губернатор. По его словам, министерство будет в ближайшее время создано в структуре правительства Камчатского края, соответствующее решение уже принято. «Мы, с одной стороны, не увеличиваем численность государственных служащих и остаёмся в прежних параметрах, при этом акцентированно уделяем дополнительное внимание делам молодёжи и их проблемам», — добавил Владимир Солодов.

Заместитель председателя правительства Камчатского края Павел Ясевич рассказал, что все нормативно-правовые документы уже подготовлены.

«С начала 2024 года будет создан новый исполнительный орган, курирующий вопросы молодёжи в ранге министерства. Несомненно, важным является то, чтобы этот новый орган не только реализовал, но и фактически формировал государственную политику в отношении молодёжи у нас в Камчатском крае», — отметил заместитель председателя правительства Камчатского края.

Приоритетными направлениями для министерства станут формирование молодёжной политики в муниципальных образования региона, развитие инфраструктуры в учреждениях молодёжной политики.

Ясевич отметил, что до конца 2023 года во всех школах будут появятся первичные отделения российского движения детей и молодёжи «Движение Первых».

«Для Камчатского края и всей страны является важным развитие сообщества юннатов «Движения Первых». Камчатка здесь является по согласованию с федеральным руководством «Движения Первых» флагманом — тем регионом, который сегодня в части движения юннатов будет задавать тренды развития всей стране», — отметил Павел Ясевич.

Губернатор подчеркнул, что в Камчатском крае удалось реализовать ряд масштабных инициатив в сфере молодёжной политики.

«Главной из них является форум «Экосистема. Заповедный край», который ежегодно проводится по решению президента РФ с очень серьёзной финансовой поддержкой со стороны федерального центра и крупных коммерческих организаций», — заявил он. «Кроме этого, в крае будет создан круглогодичный федеральный центр компетенций в сфере экологии. Камчатка сейчас на федеральном уровне выступает флагманом экологических проектов», — добавил Солодов.

В Камчатском крае проживает более 76 тысяч молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, что составляет примерно 26% общей численности жителей Камчатского края.