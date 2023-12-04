Киев, 4 декабря, 2023, 12:13 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский общается с некоторыми командующими ВСУ в обход главкома Валерия Залужного, что мешает тому командовать армией. Об этом 4 декабря сообщило издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

IMAGO/Presidential Office of Ukr/Global Look Press Владимир Зеленский

Отмечается, что у Зеленского есть два вида ВСУ: «хорошие» во главе с командующим сухопутными войсками Александром Сырским и «плохие», которые подчиняются Залужному.

«Это очень демотивирует главкома и главное — мешает командовать всей армией», — говорится в сообщении.

По информации издания, Зеленский фактически создал параллельные треки для общения с командующими различных родов войск, из-за чего Залужный узнаёт часть информации от своих формальных подчиненных только на ставках, если узнаёт вообще.

Как передавало ИА Регнум, журнал The Economist написал со ссылкой на опрос, проведённый в ноябре, что уровень доверия Зеленскому среди населения Украины в два раза ниже, чем Залужному. Согласно результатам, доверие к Зеленскому упало до 32%, в то время как Залужному доверяют 70% респондентов. Отмечается, что Зеленский рискует проиграть президентские выборы, если он когда-нибудь столкнется лицом к лицу со своим главнокомандующим.

Ранее британская газета The Financial Times написала, что Залужный перестал появляться на публике вместе с Зеленским. Отмечается, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, при этом среди них не было Залужного.