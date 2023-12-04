Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 12:48 — ИА Регнум. Около 200 военных объектов движения ХАМАС в секторе Газа были атакованы израильскими военными в ночь на 4 декабря. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Ayal Margolin/JINI/Global Look Press

Сухопутные подразделения продолжают бои на территории анклава, ВВС наносят массированные удары. В результате ночной атаки уничтожена террористическая инфраструктура, расположенная в школе в городе Бейт-Ханун, говорится в сообщении.

В ЦАХАЛ уточнили, что на территории школы радикалы соорудили две туннельные шахты, там были обнаружены оружие и взрывчатка.

Кроме того, авиаудар был нанесён по машинам с ракетами, миномётными снарядами и оружием. Другим ударом поражена инфраструктура радикалов, предназначенная для нападений с применением противотанковых ракет.

В числе целей также были наблюдательные посты, террористическая инфраструктура в гавани Газы и военные объекты ХАМАС, добавили в ЦАХАЛ.

Как сообщало ИА Регнум, власти Израиля начали операцию «Железные мечи» против ХАМАС после того, как 7 октября страна подверглась ракетной атаке из сектора Газа, а также проникновению боевиков на территорию Израиля. Военное крыло радикального палестинского движения объявило, что осуществило атаку в рамках операции «Потоп Аль-Аксы». ЦАХАЛ за несколько дней взяла под контроль населённые пункты у границы с Газой и стала наносить авиационные удары по объектам, в том числе гражданским, на территории анклава. Кроме того, Израиль блокировал поставку в анклав воды, продуктов питания, электричества, медикаментов и топлива, а в конце октября приступил к наземной фазе операции.

Позднее стороны объявляли перемирие на период обмена заложниками. Начальник израильского генштаба Герци Халеви заявил 3 декабря, что войска перешли к активным боевым действиям в южной части анклава.