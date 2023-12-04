Филиппо: США хотят обвинить марионетку-Зеленского в провалах на Украине
Париж, 4 декабря, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Власти США приняли решение обвинить главу киевского режима Владимира Зеленского в неудачах в противостоянии с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter), комментируя недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтнеберга.
«Плохие времена для Зеленского. Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD. Пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — сказал политик.
По словам Филиппо, «глубинное государство» в США часто «бросает и уничтожает созданную им марионетку».
Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу ARD предупредил, что ситуация для Киева в зоне специальной военной операции может ухудшиться, и следует готовиться к плохим новостям с Украины.
По словам генсека НАТО, военные конфликты развиваются поэтапно, однако Западу стоит поддерживать Киев и в хорошие, и в плохие времена. Столтенберг подчеркнул, что наращивание производства боеприпасов имеет решающее значение в этом вопросе.
Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Столтенберг признал, что Украина сегодня находится в критическом состоянии. Он также отметил, что ситуация для Киева может ещё больше ухудшиться.