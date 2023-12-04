Париж, 4 декабря, 2023, 12:06 — ИА Регнум. Власти США приняли решение обвинить главу киевского режима Владимира Зеленского в неудачах в противостоянии с Россией. Об этом заявил лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо в соцсети X (бывший Twitter), комментируя недавнее интервью генсека НАТО Йенса Столтнеберга.

Сергей Корсун ИА Регнум

«Плохие времена для Зеленского. Действительно, умопомрачительное интервью главы НАТО Йенса Столтенберга на немецком телеканале ARD. Пришло время обвинить в неудаче их марионетку — Зеленского», — сказал политик.

По словам Филиппо, «глубинное государство» в США часто «бросает и уничтожает созданную им марионетку».

Перед этим генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу ARD предупредил, что ситуация для Киева в зоне специальной военной операции может ухудшиться, и следует готовиться к плохим новостям с Украины.

По словам генсека НАТО, военные конфликты развиваются поэтапно, однако Западу стоит поддерживать Киев и в хорошие, и в плохие времена. Столтенберг подчеркнул, что наращивание производства боеприпасов имеет решающее значение в этом вопросе.

Как передавало ИА Регнум, 2 декабря Столтенберг признал, что Украина сегодня находится в критическом состоянии. Он также отметил, что ситуация для Киева может ещё больше ухудшиться.