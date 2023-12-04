Ставрополь, 4 декабря, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Вертолёт Ми-2 совершил жёсткую посадку в Ставропольском крае из-за отказа двигателя, сообщили 4 декабря в Росавиации.

ИТАР-ТАСС/Валерий Матыцин Вертолет Ми-2

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Как передавало ИА Регнум, ранее в региональном главном управлении МЧС сообщили, что вертолёт МИ-2 совершил экстренную посадку на территории Ставропольского края, В результате инцидента погибших и пострадавших нет. По данным главы региона Владимира Владимирова, борт принадлежит коммерческой компании.