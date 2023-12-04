Москва, 4 декабря, 2023, 11:50 — ИА Регнум. Московский футбольный клуб «Спартак» прокомментировал эпизод с удалением главного тренера команды Гильермо Абаскаля в матче 17-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с грозненским «Ахматом».

Алексей Филиппов/РИА Новости Гильермо Абаскаль

В первом тайме Абаскаль получил прямую красную карточку за толчок футболиста «Ахмата» Бернарда Бериши. Перед этим Бериша прыгнул двумя ногами вперёд около Абаскаля и побежал праздновать гол к трибунам рядом со скамейкой «Спартака».

«Праздновать гол Бериша побежал… к тренерской скамейке «Спартака». Причем сделал это максимально странно: на скорости он прыгнул двумя ногами вперёд, находясь в непосредственной близости от Абаскаля. Изумлённый тренер хотел вытолкнуть провокатора за пределы нашей технической зоны, а тот, ощутив на себе прикосновение, рухнул на землю и схватился за лицо», — говорится в сообщении клуба.

Отмечается, что главный арбитр матча Евгений Кукуляк расценил это как физическое воздействие на Беришу и удалил Абаскаля. При этом игрок «Ахмата» получил жёлтую карточку.

В «Спартаке» выразили недоумение, почему арбитры, отвечавшие за видеоповторы (VAR) не подсказал Кукуляку, с чего начался эпизод.

Матч завершился со счётом 2:1 в пользу грозненской команды. Это была первая победа «Ахмата» над красно-белыми с 2018 года.

Как сообщало ИА Регнум, во время матча в Грозном произошёл инцидент с Абаскалем. Бериша, отдав голевую передачу, подбежал праздновать гол к трибунам соперников. Тренер москвичей толкнул его. Судья в результате показал тренеру красную карточку, а футболисту — жёлтую.

Кроме того, в перерыве матча игроки «Ахмата» и «Спартака» устроили потасовку. Инцидент начался из-за перепалки между Беришей и нападающим «Спартака» Квинси Промесом. Они поговорили на повышенных тонах, уходя в подтрибунное помещение. Конфликт быстро уладили, футболисты пожали друг другу руки.