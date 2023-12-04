Вашингтон, 4 декабря, 2023, 11:48 — ИА Регнум. Воздушно-космические силы России применят на Украине против американских F-16 истребители Су-57 пятого поколения, пишет военный обозреватель Майя Карлин для The National Interest.

U.S. Air Force Истребитель F-16

«Как только Украина начнет использовать F-16, поставка которых ожидается в ближайшие месяцы, Россия, скорее всего, в ответ задействует свои Су-57», — пишет автор.

Она добавила, что Су-57 может нести на борту до восьми ракет «воздух-воздух» К-77М, а благодаря синхронизации с наземными радарами у истребителя будет преимущество под F-16.

Как сообщало ИА Регнум, глава киевского режима Владимир Зеленский 15 ноября заявил, что Киев рассчитывает на расширение объёмов подготовки украинских пилотов на истребителях F-16, так как текущих усилий недостаточно. Он уточнил, что ВСУ испытывают дефицит лётчиков, из-за чего Киев не может отправить за границу большое количество пилотов для обучения.

На Западе уверены, что поставка Украине F-16 не повлияет на ситуацию на поле боя. Обещанные Киеву старые модели американских истребителей сложны в обслуживании и не смогут конкурировать с российскими самолётами, а также системой ПВО, написал портал Modern Diplomacy.