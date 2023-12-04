Москва, 4 декабря, 2023, 11:49 — ИА Регнум. Первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев прислал российскому лидеру Владимиру Путину свою авторскую книгу «Моя жизнь. От зависимости к свободе». Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 4 декабря.

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«Нурсултан Назарбаев прислал свою книгу Владимиру Владимировичу, она будет передана президенту, это авторский экземпляр», — сказал Песков.

Книга первого президента Казахстана Назарбаева «Моя жизнь. От зависимости к свободе» поступила в продажу 1 декабря. В мемуарах бывший казахский лидер рассказывает о пути, пройденном Казахстаном при его правлении. Тираж мемуаров составил 7500 экземпляров.

Как передавало ИА Регнум, бывший глава республики в своей книге «Моя жизнь» рассказал, что решение сделать своим преемником Касым-Жомарта Токаева многие «приняли в штыки». Он также сообщил, что среди недовольных таким решением были те, кто сам хотел стать президентом, но боялся заявить о несогласии с кандидатурой преемника, а после выборов пришлось считаться с волеизъявлением народа. По мнению Назарбаева, те, кто хотел возглавить страну, не успели вовремя среагировать, так как не знали, когда первый глава государства уйдёт с поста.

Назарбаев добавил, что окончательно власть Токаева закрепилась, когда Назарбаев передал ему пост председателя правящей партии «Нур Отан» (ныне — «Аманат») в ноябре 2021 года, так как считается, что у её лидера гораздо больше шансов победить на выборах.