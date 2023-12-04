Москва, 4 декабря, 2023, 11:41 — ИА Регнум. Россия выступает против любых провокаций. Об этом пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил 4 декабря журналистам, комментируя инцидент с заходом военного корабля США в воды архипелага Наньша (Спратли) в Южно-Китайском море.

U.S. Navy

«В целом любого рода провокационные действия мы не приветствуем», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Москве приветствуют любые шаги, которые ведут к повышению взаимного доверия, предсказуемости и стабильности.

Ранее официальный представитель Южной зоны боевого командования Народно-освободительной армии Китая (НОАК) Тянь Цзюньли заявил, что появление корабля прибрежной зоны Военно-морских сил США Gabrielle Giffords в акватории недалеко от отмели Аюнгин нарушило суверенитет КНР.

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