Москва, 4 декабря, 2023, 11:43 — ИА Регнум. Европейцам становится тяжелее поддерживать Украину финансово, это больше похоже не сжигание денег в бездонной бочке, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Сергей Гунеев/РИА Новости Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

При этом он указал, что российская экономика адаптировалась к условиям СВО и спецоперация будет продолжаться.

«Наверное, это скорее вопрос самих европейцев. Понятно, что им становится все тяжелее палить деньги в бездонной бочке украинской», — заявил Песков, комментируя сообщение Financial Times о том, что выделение Украине 50 млрд евро Евросоюзом может сорваться из-за усиления правых в ЕС.

Ранее газета Financial Times сообщила, что разногласия в Европейском союзе по бюджету блока ставят под угрозу предоставление Украине €50 млрд в соответствии с четырёхлетней программой помощи, решение по которой должно быть принято на саммите сообщества 14–15 декабря.

По информации издания, государства — члены Евросоюза далеки от достижения соглашения по пополнению совместного бюджета блока, включая €50 млрд для Украины, в преддверии брюссельского саммита.

Агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники сообщило, что голосование в Сенате Конгресса США о выделении Украине очередного пакета военной помощи произойдёт не раньше 11 декабря, при этом 15-го числа Сенат Конгресса США уйдёт на рождественские каникулы.

На данный момент американские законодатели пытаются прийти к компромиссу в вопросе охраны южной границы США. Ранее издание The Economist сообщило, что ряд членов Конгресса США опасается, что внесённый на рассмотрение законопроект о выделении пакета военной помощи Украине может быть отложен на период после президентских выборов в 2024 году. Один из собеседников издания выразил мнение, что в случае победы Дональда Трампа на выборах поддержка Украины может прекратиться.