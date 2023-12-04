Москва, 4 декабря, 2023, 11:32 — ИА Регнум. В 2021 году мошенники смогли похитить у маркетплейса Wildberries более 385 млн рублей, сообщил представитель компании.

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

По его словам, порядка 50 злоумышленников действовали по одной схеме, используя ошибку в системе оплаты. На сегодняшний день 14 из них привлечены к уголовной ответственности, они или осуждены или ожидают вынесения приговора. Ещё несколько сбежали из страны.

Он отметил, что преступники открывали на маркетплейсах свой магазин и наполняли его несуществующими товарами, после чего оформляли покупку, но оплату не проводили. Внутренняя система Wildberries считала, что покупка была совершена, и переводила злоумышленникам деньги компании, передаёт РБК.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года служба безопасности Wildberries зафиксировала нелегальные способы продвижения на этой площадке при помощи внешних сервисов, в результате, по предварительным подсчётам, размер ущерба составила порядка 650 млн рублей.

По предварительной информации, услугами «серого продвижения» на этой платформе воспользовались порядка 300 продавцов, которым злоумышленники предложили свои услуги через специально написанный Telegram-бот.