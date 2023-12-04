Луганск, 4 декабря, 2023, 12:07 — ИА Регнум. В Луганске дроны ВСУ атаковали нефтебазу. Об этом сообщает «РИА Новости», ссылаясь на представителя военной комендатуры ЛНР.

Сергей Аверин/РИА Новости

Отмечается, что в ночь на 4 декабря в Луганске возник пожар на нефтебазе.

По словам собеседника, возгорание возникло в результате действий ВСУ, использовавших для атаки по нефтебазе ударные дроны.

Отмечается, что незадолго перед пожаром в городе были слышны звуки работы систем противовоздушной обороны и характерный звук двигателя ударного беспилотника, в настоящий момент пожар ликвидирован, о пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА Регнум, в мае причиной детонации и последующего пожара на территории нефтебазы в порту посёлка Волна Краснодарского края стала атака беспилотного летательного аппарата. Площадь пожара на месте происшествия, для устранения которого привлечено более 115 сотрудников пожарной службы, составляет более 1200 квадратных метров. Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев тогда сообщал, что пострадавших или погибших в результате пожара нет, угроза жизни жителей посёлка отсутствует.

В апреле в атаке на нефтебазу в Севастополе предположительно принимали участие два беспилотника. По словам губернатора города Михаила Развожаева, в результате атаки повреждения получили четыре цистерны. Вскоре пожар на нефтебазе в Севастополе полностью ликвидирован. Глава города поблагодарил огнеборцев за профессиональную работу.