Рамалла , 4 декабря, 2023, 11:10 — ИА Регнум. С начала 2023 года при обстрелах Западного берега реки Иордан погибли 464 человека. Об этом сообщили в Минздраве Палестины.

Adel Al Hwajre/Global Look Press

«Число погибших на Западном берегу с начала этого года возросло до 464, в том числе 256 с 7 октября», — заявили в палестинском минздраве.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря в Минздраве Газы рассказали, что число погибших в анклаве с начала обострения палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года) достигло 15 523, пострадали 41 316 человек.

Перед этим, 29 ноября, Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную военную операцию в городе Дженин на Западном берегу реки Иордан. Уточнялось, что израильская армия начала штурм Дженина, разместив в городе как минимум четыре бульдозера и более 50 единиц бронетехники. Военные провели рейды в жилых домах и арестовывали подозрительных граждан.

В ряде районов была зафиксирована перестрелка с движением палестинского сопротивления. Сообщалось, что в результате штурма лагеря беженцев были ранены как минимум пять граждан Палестины.