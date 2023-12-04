Пекин, 4 декабря, 2023, 11:04 — ИА Регнум. Саммит лидеров Европейского союза и Китая пройдёт 7 декабря в Пекине. Об этом сообщает МИД КНР.

Павел Львов/РИА Новости

«По договорённости Китая и ЕС 7 декабря в Пекине состоится 24-я встреча лидеров Китая и Евросоюза», — говорится в сообщении.

Уточняется, что председатель КНР Си Цзиньпин проведёт встречи с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Как передавало ИА Регнум, председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников международного форума «Цунду-2023» написал, что человечество столкнулось с беспрецедентными глобальными изменениями и в связи с этим должно объединиться, чтобы сообща заниматься строительством лучшего мира.

Он подчеркнул, что странам следует придерживаться принципов открытости, взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом. Кроме того, по словам китайского лидера, мировому сообществу необходимо продвигать общечеловеческие ценности.