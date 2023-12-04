Москва, 4 декабря, 2023, 10:49 — ИА Регнум. Объём нераспроданного жилья в российских новостройках достиг рекордной отметки — 71,1 млн кв. м, следует из данных Единой информационной системы жилищного строительства «Дом.РФ».

Наталья Стрельцова ИА Регнум

По состоянию на 1 ноября текущего года доля нераспроданных квартир составила 67% от общего объёма жилья, находящегося в стадии строительства. Это на 1,9 п. п. больше, чем в декабре 2022 года, когда был зафиксирован прежний рекорд. Наблюдения в этой области ведутся с 2020 года.

Больше половины нераспроданного жилья — 44 млн кв. м — уже выставлено на продажу. По сравнению с минувшим годом этот показатель вырос на 10,8%. Оставшиеся площади приходятся на проекты, где продаж ещё нет.

Эксперты не ожидают снижения стоимости жилья, несмотря на значительный размер предложения на рынке, отмечает РБК.

Как сообщало ИА Регнум, вице-премьер Марат Хуснуллин ранее заявил, что российские власти намерены увеличить первоначальный взнос по программам льготной ипотеки с господдержкой. Директор Института социально-экономических исследований Финансового университета при правительстве Алексей Зубец полагает, что это решение будет полезным как для финансовой, так и для банковской систем.