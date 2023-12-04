Белгород, 4 декабря, 2023, 10:44 — ИА Регнум. За сутки ВСУ нанесли шесть ударов по Белгородской области. Об этом 4 декабря сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Антон Вергун/РИА Новости Многоквартирный жилой дом, частично разрушенный в результате обстрела ВСУ города Шебекино Белгородской области

Так, в Белгородском районе по селу Щетиновка ВСУ выпустили пять артиллерийских снарядов, пострадавших и разрушений нет.

В Борисовском районе под миномётный обстрел попала окраина хутора Лозовая Рудка, был зафиксирован один прилёт. Обошлось без последствий, сообщил губернатор.

Гладков 3 декабря сообщил о том, что за сутки ВСУ обстреляли Белгородскую область 80 раз. Тогда больше всего снарядов ВСУ было выпущено по Белгородскому району. Так, по селу Щетиновка было выпущено 39 артиллерийских снарядов и шесть гранатомётных выстрелов.

Как передавало ИА Регнум, 1 декабря ВСУ по селу Щетиновка Белгородского района выпустили три артиллерийских снаряда. Тогда Гладков уточнил, что в результате этого никто не пострадал и нет разрушений.

Пять человек получили ранения 1 декабря при обстреле города Алёшки в Херсонской области со стороны ВСУ. Всех пострадавших доставили в Каланчакскую центральную городскую больницу.

Мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил о смерти пострадавшей при обстреле города со стороны ВСУ 30 ноября 65-летней женщины.