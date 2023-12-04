«Новые правила». МО РФ захотело изменить требования к здоровью призывников
МО РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников
Москва, 4 декабря, 2023, 10:41 — ИА Регнум. Министерство обороны России предложило поменять требования к состоянию здоровья граждан России, подлежащих призыву на военную службу. Проект документ размещён на федеральном портале 28 ноября.
Новый проект
Новый документ предполагает внесение изменений в положение о военно-врачебной экспертизе и касается требований к состоянию здоровья граждан РФ при постановке на воинский учёт, призыве на военную службу и поступлении на военную службу по контракту, а также на граждан, поступающих в мобилизационный резерв и призываемых на военные сборы.
«Разработка проекта постановления обусловлена необходимостью совершенствования организации проведения медицинского освидетельствования граждан, имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы», — говорится в описании проекта.
Среди нововведений предлагают определить, при каких заболеваниях из 17 категорий гражданам могут присвоить ту или иную категорию годности к военной службе. Однако конкретное описание изменений в ведомстве пока не раскрыли, окончательный вариант планируется сформировать к декабрю 2024 года.
Требования к здоровью сегодня
На сегодняшний день военно-врачебная комиссия определяет каждому призывнику категорию годности исходя из состояния здоровья новобранца.
Сейчас есть пять категорий годности к военной службе:
А — годен;
Б — годен с незначительными ограничениями;
В — ограниченно годен;
Г — временно не годен;
Д — не годен.
Категории В, Г, Д освобождают от службы в Вооружённых силах по призыву.
Предыдущие изменения в ВС РФ
Как передавало ИА Регнум, 1 декабря стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ об увеличении численности Вооружённых сил России. В соответствии с документом, их штатная численность должна составить 2 209 130 человек, включая 1 320 000 военнослужащих.
До этого численность Вооружённых сил России достигала 2 039 758 человек, в том числе 1 150 628 военных. 21 июня Владимир Путин заявил, что совершенствование ВС РФ продолжится и укрепление армии остаётся приоритетом для России с учётом новых вызовов.