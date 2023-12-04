Вашингтон, 4 декабря, 2023, 10:35 — ИА Регнум. США настаивают на том, что управление сектором Газа нужно передать в руки обновлённой палестинской администрации. Об этом написала газета The Washington Post.

Marco Ottico/Global Look Press

Как отмечает издание, в Вашингтоне признают, что это создаст трудности, но такой вариант остаётся лучшим решением по сравнению с другими сценариями, в частности прямой оккупацией Газы израильскими силами.

При этом газета указывает, что концепция США не пользуется популярностью ни у палестинского населения анклава, ни у израильских властей.

В частности, Израиль хотел бы создать в секторе Газа буферную зону и предоставить своим вооружённым силам доступ к его территории. Но такие меры лишат анклав автономии, против чего выступает администрация президента США Джо Байдена.

Кроме того, Израиль не одобряет вариант с направлением миротворцев ООН в зону конфликта.

Как ранее сообщало ИА Регнум, бывший советник по национальной безопасности США и экс-госсекретарь Генри Киссинджер предполагал, что создание двух независимых государств — Палестины и Израиля — не решит застарелого ближневосточного конфликта. Он сказал, что, по его мнению, решение о создании двух государств не является жизнеспособным, вместо этого Западный Берег должен быть поставлен под контроль Иордании.