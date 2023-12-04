Омск, 4 декабря, 2023, 10:12 — ИА Регнум. Житель Омска, в интернете призывавший мобилизованных россиян сдаваться в плен и переходить на сторону ВСУ, задержан. Об этом сообщила 4 декабря официальный представитель управления ФСБ России по Омской области Ирина Руснак.

Иван Шилов ИА Регнум

Задержанному мужчине 22 года. Сам он намеревался участвовать в боевых действиях на стороне киевского режима.

Омича задержали за размещение в сети Интернет «публичных призывов к осуществлению деятельности, направленной против безопасности РФ», сообщила Руснак ТАСС.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. По оперативной информации, украинский куратор выдал ему инструкции о том, как перебраться на Украину через сопредельные страны.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в Рязанской области задержали местного жителя, который устроил взрывы на железной дороге и военном аэродроме. По данным правоохранительных органов, мужчина действовал по заданию украинских спецслужб.