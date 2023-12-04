Москва, 4 декабря, 2023, 09:58 — ИА Регнум. Российские военные начали применять на Днепре на херсонском направлении «водный внедрожник» — аэролодку Alligator, сообщил РИА Новости представитель компании-производителя Alligator Вячеслав Кочеев.

Илья Наймушин/РИА Новости Аэролодка Alligator

«Есть позитивные отзывы об эксплуатации, опытно работает у нас в Херсоне… Мы порядка полугода назад отправляли как раз для выполнения задач доставки амуниции, доставки, возможно, раненых и так далее», — сказал он.

Кочеев уточнил, что лодка строится по определённому сценарию для возможности размещения, в том числе, на жёсткой носовой платформе «каких-то ящиков, оборудования».

Российские военыне активно пользуются такими лодками в зоне СВО, нареканий нет, изделие закрывает задачи по перемещению в труднодоступных местах, мелководью, в межсезонье.

Как сообщало ИА Регнум, 19 ноября Вооружённые силы России уничтожили три десантные лодки украинской армии с экипажами на херсонском направлении.

Так, у острова Большой Потёмкин были уничтожены две десантные лодки ВСУ вместе с десантом. Ещё одну лодку ВСУ уничтожили при переправе в русле Днепра, и добавил, что около населённого пункта Садовое была ликвидирована украинская гаубица Д-30 с расчётом.