Паданг, Индонезия, 4 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли в результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра, судьба ещё 12 неизвестна. Об этом сообщает 4 декабря местный портал Tribune.

Andri Mardiansyah/Global Look Press

Погибшие были альпинистами, которые намеревались подняться на гору. По словам руководителя спасательной службы Паданга Абдула Малика, их личности пока не установлены.

«По состоянию на утро 4 декабря 11 альпинистов были найдены мёртвыми. Ещё три человека были эвакуированы», — сказал Малик.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3850517" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Ранее власти Индонезии заявили, что из-за извержения вулкана в ловушке оказались 75 человек. Эвакуировать удалось 49 альпинистов, поиски ещё 12 продолжаются.

Как сообщало ИА Регнум, извержение вулкана Марапи высотой 2891 м началось на острове Суматра 3 декабря. Вулкан выбросил в небо пепел на высоту более 15 км.