В Индонезии из-за извержения вулкана Марапи погибли 11 альпинистов
Паданг, Индонезия, 4 декабря, 2023, 09:59 — ИА Регнум. По меньшей мере 11 человек погибли в результате извержения вулкана Марапи в индонезийской провинции Западная Суматра, судьба ещё 12 неизвестна. Об этом сообщает 4 декабря местный портал Tribune.
Погибшие были альпинистами, которые намеревались подняться на гору. По словам руководителя спасательной службы Паданга Абдула Малика, их личности пока не установлены.
«По состоянию на утро 4 декабря 11 альпинистов были найдены мёртвыми. Ещё три человека были эвакуированы», — сказал Малик.
Ранее власти Индонезии заявили, что из-за извержения вулкана в ловушке оказались 75 человек. Эвакуировать удалось 49 альпинистов, поиски ещё 12 продолжаются.
Как сообщало ИА Регнум, извержение вулкана Марапи высотой 2891 м началось на острове Суматра 3 декабря. Вулкан выбросил в небо пепел на высоту более 15 км.