Лондон, 4 декабря, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Главнокомандующий украинской армии Валерий Залужный перестал появляться на публике с главой киевского режима Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Financial Times.

SERGEY DOLZHENKO/EPA/Global Look Press Валерий Залужный

Издание напомнило, что Зеленский недавно посетил несколько областей рядом с линией фронта и провёл встречи с различными генералами, при этом среди них не было Залужного.

В материале отмечается, что на фотографиях не было Валерия Залужного, с которым, по словам нескольких людей, близких к главе киевского режима, у Зеленского были разногласия по поводу ведения контрнаступления.

Как передавало ИА Регнум, жители Украины начали больше доверять Залужному и меньше Зеленскому. Как 2 декабря сообщило украинское издание «Страна. ua», главкому полностью доверяют 63% опрошенных и скорее доверяют ещё 19%, а о полном доверии Зеленскому заявили 39% респондентов, скорее доверяют ещё 33%.

Позднее издание сообщило, что Зеленский хотел провести выборы на Украине, получив гарантии неучастия в них Залужного. Офис Зеленского намерен добиться гарантий того, что главком ВСУ не будет выдвигаться, а если таких гарантий не будет, попытаться уволить главкома, максимально дискредитировав его.

В интервью телеканалу NBC News 3 декабря руководитель киевского научно-исследовательского института «Пента» Владимир Фесенко предсказал «огромный удар», который обрушится на главу киевского режима Владимира Зеленского, если он окончательно решит отстранить от национальной политики главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного. При этом Фесенко допустил, что отставка Залужного спровоцирует неоднозначные последствия, так как заявления главкома о неблагополучных перспективах украинского конфликта на Западе восприняли слишком резко.