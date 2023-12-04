Пекин, 4 декабря, 2023, 09:18 — ИА Регнум. Китай готов к укреплению стратегического взаимодействия с Белоруссией, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в ходе встречи с белорусским лидером Александром Лукашенко в Пекине.

Павел Орловский/БелТА/ТАСС Президент Белоруссии Александром Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

«[Китай] готов вместе с Белоруссией содействовать реализации Инициативы по глобальному развитию и Инициативы по глобальной безопасности, защищать международное беспристрастие и справедливость», — цитирует Си Цзиньпина Центральное телевидение Китая.

Председатель КНР подчеркнул, что Пекин готов поддерживать тесное взаимодействие с Минском, осуществлять взаимовыгодное двустороннее сотрудничество в инвестиционной, торгово-экономической и других областях.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Александр Лукашенко отправился в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Главы государств планируют обсудить торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.

Первого марта лидеры двух стран также встречались в Пекине, где провели переговоры. По итогам беседы они приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства.