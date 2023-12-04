Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 09:19 — ИА Регнум. Армия Израиля призвала жителей города Хан-Юнис на юге сектора Газа эвакуироваться в окрестности города Рафах на границе с Египтом. Об этом сообщил официальный представитель ЦАХАЛ Авихай Эдри на своей странице в социальной сети.

MOHAMMED SABER/ЕРА/ТАСС

Он обратился к местным жителям, напомнив, что ЦАХАЛ возобновила активные боевые действия против ХАМАС и других террористических организаций в Газе.

«Для обеспечения вашей безопасности просим жителей районов36,38–64 и 219–221 направиться в места расселения внутренне перемещенных лиц, которые расположены в Аш-Шабуре, Эль-Фуххари, Эз-Зухуре и Тель-эс-Султане», — написал он.

Как передавало ИА Регнум, 3 декабря катарский телеканал Al Jazeera, ссылаясь на представителя минздрава Газы, сообщил, что количество погибших в секторе Газа с начала обострения палестино-израильского конфликта (7 октября 2023 года) достигло 15 523, пострадали 41 316 человек. Обострение палестино-израильского конфликта произошло 7 октября. В этот день израильские военные заявили, что палестинское движение ХАМАС выпустило по территории Израиля три тысячи ракет и что в ответ ЦАХАЛ начинает операцию «Железные мечи».