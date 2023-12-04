Тель-Авив, Израиль, 4 декабря, 2023, 09:02 — ИА Регнум. Израиль объявил имена трёх военнослужащих ЦАХАЛ, которые погибли в бою в секторе Газа 3 декабря, сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля.

ABIR SULTAN/ЕРА/ТАСС

Согласно её данным, в бою погибли 36-летняя Нерия Шаер из Явне, 22-летний Бен Зуссман из Иерусалима, 19-летний Биньямин Иехошуа Нидхам из Зихрон Яаков.

Согласно данным, опубликованным армией Израиля, в результате общее число погибших израильских военных достигло 401.

Как передавало ИА Регнум, начальник Генштаба Армии обороны Израиля Герци Халеви заявил, что израильские войска перешли к активным боевым действиям в южной части сектора Газа. Он подчеркнул, что военная операция в этой части Газы будет вестись с той же интенсивностью, что и на севере анклава. Халеви добавил, что у ЦАХАЛ есть потенциал для реализации таких целей.

Кроме того, глава службы общей безопасности Израиля (ШАБАК) Ронен Бар пообещал ликвидировать всех членов движения ХАМАС по всему миру, даже если для этого понадобится несколько лет.

Ранее сообщалось, что общее число погибших военнослужащих ЦАХАЛ в боях с палестинским движением ХАМАС в секторе Газа составило 398.