Брюссель, 4 декабря, 2023, 08:46 — ИА Регнум. Официальное предложение по использованию доходов от инвестирования замороженных в ЕС российских активов будет представлено до декабрьского саммита Евросоюза. Об этом сообщил 4 декабря источник в Европейской комиссии (ЕК).

Сергей Корсун ИА Регнум

Ожидается, что идеи будут представлены 12 декабря. Но речь идёт об «ориентировочных сроках», уточнил он.

«Наша цель — представить официальное предложение в этом году по возможности до декабрьского саммита Евросовета», — приводит слова источника «РИА Новости».

Как сообщало ИА Регнум, примерно 300 млрд евро — около половины российских валютных резервов — были заморожены странами ЕС и «Группы семи» (G7) после начала спецоперации на Украине. Из них почти 200 млрд евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской компании Euroclear.

Помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен в ноябре заявил, что России не вернут её замороженные активы, пока она «не заплатит» за спецоперацию на Украине.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил 8 ноября, что Россия прорабатывает ответные меры на случай отъёма её активов странами Запада. Он уточнил, что вряд ли они будут зеркальными, но будут соответствовать интересам страны. Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому можно обменять часть заблокированных в России средств иностранных инвесторов на замороженные активы россиян.