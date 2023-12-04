Пекин, 4 декабря, 2023, 08:26 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко на переговорах с председателем КНР Си Цзиньпином заявил, что намерен обсудить скорость в реализации намеченных планов по развитию двустороннего сотрудничества, сообщает 4 декабря БелТА.

Михаил Метцель/ТАСС Президент Белоруссии Александр Лукашенко и председатель КНР Си Цзиньпин

«Единственный вопрос, который я хотел бы с Вами обсудить сегодня, — это скорость (в реализации планов)», — сказал Лукашенко на встрече с китайским коллегой.

Он добавил, что развитие всестороннего стратегического сотрудничества Минска и Пекина определено единством идеологий двух стран и самой логикой мировых событий и процессов, которые происходят сегодня.

Как сообщало ИА Регнум, 3 декабря Александр Лукашенко отправился в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Главы государств планируют обсудить торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.

Первого марта лидеры двух стран также встречались в Пекине, где провели переговоры. По итогам беседы они приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнёрства.