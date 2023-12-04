Пекин, 4 декабря, 2023, 08:07 — ИА Регнум. Человечество столкнулось с беспрецедентными глобальными изменениями и в связи с этим должно объединиться, чтобы сообща заниматься строительством лучшего мира, написал председатель КНР Си Цзиньпин в поздравительном письме в адрес участников международного форума «Цунду-2023». Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

Xie Huanchi/Global Look Press Председатель КНР Си Цзиньпин

Он подчеркнул, что странам следует придерживаться принципов открытости, взаимовыгодного сотрудничества и обмена опытом. Кроме того, по словам китайского лидера, мировому сообществу необходимо продвигать общечеловеческие ценности.

Форум «Цунду-2023» открылся 4 декабря в городе Гуанчжоу в провинции Гуандун на юге Китая.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь осудил США за чрезмерно агрессивную внешнюю политику, которая привела ко множеству войн. По его словам, после Второй мировой войны Соединённые Штаты стали инициаторами более 80% вооруженных конфликтов.

В середине мая бывший американский госсекретарь Генри Киссинджер заявил, что США и Китай представляют наибольшую угрозу для мира. Он уточнил, что мощь этих стран может уничтожить всё человечество. Киссинджер добавил, что если Вашингтон и Пекин придут к соглашению, то эти угрозы будут сняты.

25 октября Си Цзиньпин обратился с поздравительным письмом в адрес участников ежегодного гала-ужина Национального комитета по американо-китайским отношениям. В нём он подчеркнул, что способность КНР и США правильно сосуществовать имеет решающее значение для мира и развития на планете.