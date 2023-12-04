Киев, 4 декабря, 2023, 07:50 — ИА Регнум. Почти половина украинцев с востока страны поддержали идею переговоров с Россией, однако большинство граждан по-прежнему выступают за продолжение боевых действий. Об этом свидетельствуют результаты опроса, которые приводит издание «Страна. ua».

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«44% опрошенных группой «Рейтинг» считают, что нужно искать компромиссное решение на переговорах с привлечением других стран. При этом ещё один процент призывал согласиться на требования РФ», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издания.

Отмечается, что сторонников разрешения конфликта путём мирных переговоров больше среди младшей возрастной группы от 18 до 35 лет (45%). 48% опрошенных призвали отказаться от переговоров и продолжить боевые действия до возвращения утраченных территорий.

Как передавало ИА Регнум, ранее обозреватель турецкого издания Evrensel Юсель Оздемир заявил, что Украина с большей вероятностью потеряет ещё больше территорий, если продолжит военный конфликт. По его мнению, после того как контрнаступление ВСУ обернулось провалом, ни о какой победе Украины в конфликте не может быть и речи.