Пекин, 4 декабря, 2023, 07:45 — ИА Регнум. Председатель КНР Си Цзиньпин провёл встречу с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, который прибыл с визитом в Пекин, сообщило агентство Xinhua.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Лукашенко и Си Цзиньпин

Другие подробности о мероприятии не приводятся. В свою очередь, Telegram-канал «Пул первого» проинформировал, что китайский и белорусский лидеры встретились в правительственной резиденции Дяоюйтай.

Как сообщало ИА Регнум, ранее агентство БелТА распространило информацию о том, что 3 декабря Александр Лукашенко отправится в Пекин для переговоров с Си Цзиньпином. Главы государств планируют обсудить торгово-экономическое, инвестиционное и международное сотрудничество.

1 марта Лукашенко и Си Цзиньпин также встречались в Пекине, где провели переговоры. По итогам беседы они приняли совместное заявление об основных принципах развития образцовых отношений всепогодного и всестороннего стратегического партнерства двух стран в новую эпоху.

Кроме того, стороны подписали масштабный пакет документов о сотрудничестве в разных сферах. При этом в интервью китайским СМИ белорусский президент заявил о целесообразности присоединения Китая к сотрудничеству между Россией и Белоруссией.